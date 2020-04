Ontdek de Brugse binnenstad en musea tijdens virtuele 360°-rondleiding: “Ideale timing nu coronavirus ons afsluit van rest van de wereld” Mathias Mariën

18 april 2020

13u55 3 Brugge De stad Brugge is vanaf nu in volle glorie te ontdekken met een met een 360°-rondleiding langs maar liefst 25 locaties in de binnenstad. Visit Bruges sloot zich vorig jaar aan bij het initiatief van Westtoer om een Virtueel West-Vlaanderen te bouwen. Het bedrijf Poppr bracht daarom de afgelopen maanden de Brugse binnenstad in kaart. “Een betere timing kon dit project zich niet wensen. Net nu het coronavirus Brugge afsluit van de rest van de wereld, vormt dit voor veel bezoekers uit binnen- en buitenland een heel mooi alternatief om onze stad vanop veilige afstand te (her)ontdekken,” zegt schepen van Toerisme Philip Pierins.

Lege straten, lege winkels, lege kerken: het is de voorbije weken een vertrouwd beeld geworden in de Breydelstad. Toeristen zijn er niet te vinden. Toch kan iedereen Brugge vanaf nu op een nieuwe, unieke manier ontdekken met een 360°-rondleiding. Bezoekers krijgen op het platform levendige beelden te zien van een aantal toppers uit het Brugse cultuurhistorische patrimonium: Belfort, Begijnhof, Burg, Markt, Rozenhoedkaai, Groenerei en Spiegelrei, Meebrug, Vismarkt, godshuizen Sint-Jozef en De Meulenaere, Adornesdomein en Jeruzalemkapel, Sint-Janshuysmolen, ’t Zand, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Engels Klooster en Karmelietenklooster, Basiliek van het Heilig Bloed, Grootseminarie, Stadhuis, Brugse Vrije ...

Virtuele cultuurbeleving

Poppr, het bedrijf dat de binnenstad in beeld bracht, is een Belgisch 360°-, VR & AR-bedrijf en werkte eerder al samen met Brugse culturele partners. Zo werden de al bestaande 360°-tours van het Concertgebouw, de Stadsschouwburg en Wintergloed ook naadloos in deze 360°-virtual tour geïntegreerd. Het is dan ook de bedoeling dat dit platform blijft groeien. Door regelmatig extra locaties toe te voegen moet het op termijn uitgroeien tot een volwaardig virtueel alternatief voor een bezoekje aan Brugge. Ook het museale aanbod kun je virtueel bezoeken met zowel exterieur- als interieurbeelden van het Groeningemuseum, Sint-Janshospitaal en Gruuthusemuseum. “Dit platform speelt perfect in op de vraag naar virtuele cultuurbeleving in deze tijden. Het is een heel democratisch alternatief bovendien, want het biedt een volledig gratis zicht op een deel van de anders betalende collectie,” zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Timing

Het nieuwe platform komt er net op het moment dat het toerisme is de hele wereld is stilgevallen.“Een betere timing kon dit project zich niet wensen. Net nu het coronavirus Brugge afsluit van de rest van de wereld, vormt dit voor veel bezoekers uit binnen- en buitenland een heel mooi alternatief om onze stad vanop veilige afstand te (her)ontdekken,” zegt schepen van Toerisme Philip Pierins. Bezoek Brugge zelf virtueel op https://virtualbruges.com