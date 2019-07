Ongeduldig tot de Triënnale? Ga op stap met kaart over moderne kunst Zelfs paviljoen van Toyo Ito is opgenomen in de nieuwe kaart 25/25 Bart Huysentruyt

15 juli 2019

13u33 0 Brugge Wil je ook eens iets anders zien dan het Belfort, de Onze-Lieve-Vrouwekerk of oude godshuizen in Brugge, dan kan je nu op stap met de 25/25-kaart. Dat is een stadsplan met opmerkelijke gebouwen van hedendaagse kunst. “We bekijken of we de wandelingen ook door gidsen kunnen laten uitvoeren”, zegt Shendy Gardin van Triënnale Brugge.

Driejaarlijks brengt de Triënnale Brugge hedendaagse kunst en architectuur naar de binnenstad van Brugge. Dat evenement toont nieuwe kunstwerken op ongewone locaties: in 2015 en 2018 zorgde de Triënnale telkens voor een toeloop aan toeristen. Iedereen herinnert zich nog de plastieken walvis van vorige zomer. Dat werd hét symbool van de Triënnale. “Maar dat is een tijdelijk moment, waarbij interventies van nationale en internationale namen een parcours vormen doorheen de stad en je de werelderfgoedstad met andere ogen laten bekijken”, zegt Shendy Gardin van Triënnale Brugge.

“Maar er is meer in Brugge. De stad telt heel wat verborgen en minder verborgen werken die permanent deel uitmaken van het straatbeeld. Als je één gebouw moet opnoemen, dan kom je onherroepelijk bij het Concertgebouw uit.” In het kader van Pre-Triënnale Brugge 2019 is Brugge Plus gestart met de opmaak van een inventaris van deze werken, waarvan ze een selectie hebben gebundeld in een eerste overzicht, een stadsplan ‘25/25 hedendaagse kunst en architectuur in Brugge’. “Met deze kaart begeven we ons op publiek terrein en willen we bezoekers uitnodigen om op ontdekkingstocht te gaan, onverwachte plekken op te zoeken en zich te laten verrassen door de vele boeiende permanente ingrepen die Brugge te bieden heeft”, zegt Gardin. “25/25 is geen best of-selectie of een opdeling naar typologie, stijl of periode. Het is een palet van interventies, groot of klein, door bekende of minder bekende namen, die de moeite waard zijn om te bezoeken.”

En dat de selectie in de binnenstad én in de deelgemeenten uitgebreid is, bewijst een eerste blik op de kaart. Naast het Concertgebouw ontdek je onder meer het nieuwe politiecommissariaat, het moderne paviljoen aan Gruuthuse, het nieuwe jeugdhuis Snuffel, het Rijksarchief of het wandkunstwerk van Crook op 't Zand. Zelfs het omstreden paviljoen van Toyo Ito, ooit op de Burg, maar nu in Zeebrugge, is opgenomen in de lijst. “Zowel kunstwerken als architectuurprojecten komen aan bod", zegt Shendy Gardin. “Naast die bekende gebouwen selecteerden we ook opvallende huizen. Alle adressen staan erbij, zodat mensen ze zelf kunnen bezoeken.”

Vanaf maandag 15 juli is de kaart digitaal raadpleegbaar via de website van Triënnale Brugge. Je kan ze ook gratis afhalen bij In & Uit op 't Zand. “In de toekomst willen we dit nog verder uitwerken", besluit Gardin. “Dan proberen we ook de gidsenverenigingen warm te maken om mensen naar deze opvallende gebouwen te leiden.”