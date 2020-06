Onderzoeksrechter getuigt op proces rond gelekte telefoongesprekken in dossier rond kasteelmoord Siebe De Voogt

08 juni 2020

16u19 0 Brugge De Brugse onderzoeksrechter Christine Pottiez heeft maandagvoormiddag getuigd op het proces tegen Peter Gyselbrecht en VRT-journalist Bart Aerts. Zij staan terecht voor gelekte telefoongesprekken uit het dossier van de kasteelmoord, die in het najaar van 2016 opdoken in het Canvas-programma Terzake.

Terzake zond op 17 november 2016 telefoongesprekken uit afkomstig uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens. Uit de opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde later dat daar geen sprake van was. Peter Gyselbrecht, zoon van opdrachtgever en dokter André, bekende enkele dagen later in een persmededeling dat hij de telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. In het onderzoek naar de gelekte taps kwam journalist Bart Aerts als mededader in het vizier van de speurders. Samen met Gyselbrecht bracht het parket hem voor de rechter voor misbruik van inzagerecht. Op de inleidende zitting stelde Gert Warson, de raadsman van Gyselbrecht, dat het dossier niet volledig was. Volgens de verdediging ontbraken vijf kantschriften (documenten waarin opdrachten voor bepaalde onderzoeksdaden gegeven worden, red.). Om de zaak uit te klaren kwam de onderzoeksrechter maandagvoormiddag getuigen in de rechtszaal. Christine Pottiez stelde dat de bewuste kantschriften nooit gebruikt zijn. “De opdrachten werden nooit verstuurd naar de politie of uitgevoerd”, klonk het. Op 9 november vinden de pleidooien plaats in de zaak.