Onderzoek naar mislopen 1,1 miljoen euro bij provincie afgerond: “Personeelswissels zijn de oorzaak” Bart Huysentruyt

19 september 2019

21u21 0 Brugge Het onderzoek binnen de provincie West-Vlaanderen naar het mislopen van een aantal belangrijke subsidies voor restauratie- en onderhoudswerken aan beschermd patrimonium is afgerond.

Na controle van de jaarrekening merkte het Rekenhof midden juni op dat de provincie West-Vlaanderen een aantal belangrijke erfgoedsubsidies voor 1,1 miljoen euro had misgelopen. Concreet ging het over subsidies die in de periode 2008-2009 werden aangevraagd voor werken aan het Groot-Seminarie, het Bisschopshuis en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De processen-verbaal van de oplevering van de werken die nodig zijn voor het opvragen van subsidies, werden niet binnen de termijn ingediend, waardoor het saldo van de subsidies niet uitgekeerd werd. “Het mislopen is te wijten aan interne veranderingen en verschillende personeelswissels bij de betrokken diensten in die periode”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). “Daardoor zijn een aantal subsidieaanvragen onopzettelijk onzorgvuldig opgevolgd.”

De provinciegriffier werd op de zitting van 20 juni door de deputatie gelast met het onderzoek om na te gaan hoe dit kon gebeuren. Daarnaast maakte de griffier ook werk van een verbetertraject met maatregelen om dit soort onzorgvuldigheden uit te sluiten in de toekomst. Alle diensthoofden werden tussentijds aangemaand controles uit te voeren op lopende subsidieaanvragen. In navolging van die bevraging volgt een periodieke controle van openstaande ontvangsten.

Sinds een paar jaar stuurt de Vlaams dienst Onroerend Erfgoed, als bijkomende controle, ook herinneringsberichten betreffende openstaande dossiers. Daardoor verkleint de kans dat er in de toekomst nog subsidies worden mislopen.