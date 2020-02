Onderzoek naar bende achter gestolen Brugse beeldengroep zo goed als afgerond: recent nog nieuwe verdachte opgepakt Siebe De Voogt

07 februari 2020

15u10 0 Brugge In het onderzoek naar de bende achter de gestolen beeldengroep van ‘t Zand in Brugge is recent nog een nieuwe verdachte opgepakt. De raadkamer verlengde de aanhouding van de Roemeen vrijdagmorgen met een maand. Intussen is het onderzoek naar de metaaldieven zo goed als afgerond.

De diefstal van de bekende beeldengroep werd zorgvuldig voorbereid. De bronzen beelden lagen op een afgelegen stuk land aan De Blauwe Toren en werden ontvreemd kort voor ze zouden verplaatst worden. Dat gebeurde in de nacht van 31 mei op 1 juni 2018. De speurders hebben sterke aanwijzingen dat de bronzen beeldengroep dezelfde nacht met vrachtwagens naar Nederland werd gebracht om verkocht te worden bij een plaatselijke schroothandel. De Nederlandse autoriteiten konden ze echter niet meer aantreffen. Vermoedelijk werden de beelden versneden en nadien gesmolten. Rijk zullen de dieven alvast niet geworden zijn van de kunstroof. Hoewel ze groot materiaal nodig hadden om de loodzware beelden te stelen en vervoeren, kon het brons eenmaal gesmolten maar zo’n 15.000 euro opbrengen.

Roemeense bende

Achter de kunstdiefstal bleek een bende Roemeense metaaldieven te zitten, die vooral in het Brusselse vertoefde. De criminelen kwamen in het vizier van het gerecht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar metaaldiefstal dat al sinds juni 2018 werd gevoerd door parket en onderzoeksgerecht van Brugge. De Roemenen pleegden tussen mei dat jaar en maart vorig jaar tientallen metaaldiefstallen in de Brugse regio. Door met veel mensen en verschillende bestelwagens ter plaatse te gaan, konden de dieven in één nacht duizenden kilo’s metaal stelen. Vier van hun feiten werden gepleegd in de omgeving van de Pathoekeweg en het industrieterrein De Blauwe Toren, waardoor ook de link werd gelegd met de diefstal van de beeldengroep.

Achtervolging

Op 1 april vorig jaar konden al 13 van de 31 bendeleden in Antwerpen en Brussel worden opgepakt door de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen Brugge. De arrestaties verliepen niet zonder slag of stoot. Een van de Roemenen nam de vlucht, maar verloor de controle over zijn stuur in Merksem. Hij kwam met zijn wagen in de etalage van een kledingzaak terecht en werd uiteindelijk toch in de boeien geslagen. De voorbije maanden vlogen nog meer verdachten achter de tralies. Hoeveel er op vandaag nog in de gevangenis zitten, is niet duidelijk. Recent werd wel nog een arrestatie uitgevoerd. De Roemeense verdachte verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde zijn aanhouding met een maand. Intussen zou het onderzoek naar de metaaldiefstallen wel zo goed als afgerond zijn. Het is wachten op een definitieve doorverwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank.