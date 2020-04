Ondernemer Michel Decoster (76) bezwijkt na een week in coma aan

het coronavirus: “Opa was onze held” Mathias Mariën

15 april 2020

12u55 0 Brugge De Dudzeelse ondernemer Michel Decoster (76) is na een wekenlange strijd bezweken aan het coronavirus. De voormalige bakker lag een week in coma en overleed dinsdag in het AZ Zeno. Zijn familie blijft verweesd achter. “Opa was tot voor zijn besmetting nog springlevend. Voor ons was hij een held”, getuigt kleindochter Demi.

Op 14 maart vierde Michel nog zijn 76ste verjaardag, precies één maand later moest zijn familie hem definitief loslaten. Het coronavirus sloeg genadeloos toe bij de gepensioneerde ondernemer uit Dudzele, een gehucht bij Brugge. Enkele weken geleden vertoonde de man de eerste symptomen van het virus. Omdat zijn toestand niet meteen beterde, werd hij op 1 april opgenomen op de dienst intensieve zorgen van het AZ Zeno. Beterschap kwam er helaas niet. Op 8 april kreeg de familie het harde nieuws te horen dat Michel in coma was beland. Dinsdag overleed de man uiteindelijk aan de gevolgen van het coronavirus.

Kerngezond

“Opa was enorm geliefd in Dudzele. Heel wat mensen kenden hem ook als bakker en brouwer”, getuigt kleindochter Demi. De steunbetuigingen voor de nabestaanden stromen dan ook binnen. Het is een kleine troost voor de familie, die benadrukt dat Michel tot een maand geleden nog springlevend was. Weinig tot geen kwaaltjes, maar toch kreeg het virus hem klein. “Voor ons was opa een held. Hij stond altijd klaar om te helpen”, gaat Demi verder.

Dat laatste wordt ook beaamt binnen het dorp. “Opa was dan ook altijd op draai om een babbeltje te slaan met de mensen. Thuis zitten was niet zijn sterkste kant. Hij was een echte levensgenieter”, zegt zijn kleindochter. Michel Decoster wordt binnen Dudzele aanzien als een ondernemer in hart en nieren. De zeventiger was er bestuurslid van Okra en de drijvende kracht achter de plaatselijke petanqueclub. Verder was hij ook een verwoed kaarter én bestuurslid van de Dudzeelse ondernemers. Bij UNIZO Dudzele komt zijn overlijden dan ook hard aan. “We zullen Michel enorm hard missen. Bij gelegenheid zullen we zeker nog het glas op hem heffen”, laat de organisatie weten. Ook was hij jarenlang betrokken bij de plaatselijke voetbalclub.

Bezige handen

Michel laat binnen en buiten zijn familie een grote leegte na. De man was getrouwd en had twee kinderen en drie kleinkinderen. Kleindochter Demi schreef een klein gedichtje als wijze van afscheid aan haar grootvader. “Bezige handen en een sterke wil. Vielen na een bewogen leven stil. Gestreden tegen COVID-19 jammer genoeg overleden”, pende de jonge vrouw neer.