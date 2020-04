Onderhoudswerken langs Isabellalaan: hinder tot september Bart Huysentruyt

28 april 2020

12u47 0 Brugge In Zeebrugge starten dinsdag structurele onderhoudswerken op de N350 A. Ronsestraat en de N34 Isabellalaan. Het einde van de werken is voorzien tegen midden september 2020.

Het betonnen wegdek op de N350 A. Ronsestraat is in slechte staat. Tussen de Aziëstraat en Barlenhuisstraat wordt de weg volledig vernieuwd. Vanaf de Barlenhuisstraat richting Zeebrugge vervangt een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer ook nog betonvlakken. Tegelijk wordt er ook een riool aangelegd in de zijberm van de N350 voor een betere afwatering. Eerst wordt er gewerkt tussen de spoorweg en de Barlenhuisstraat. Hier worden plaatselijk betonplaten vernieuwd. Deze werken starten op 28 april en duren tot 11 mei. Er is een plaatselijke omleidingsweg voorzien via de interne havenweg.

Vanaf 11 mei wordt er gewerkt vanaf de Barlenhuisstraat tot ongeveer ter hoogte van de firma Bridgestone. In dat deel van de A. Ronsestraat moet de betonverharding er volledig uit en gebeuren er ook rioleringswerken voor een betere afwatering. Deze werken duren tot september. Het verkeer op de A. Ronsestraat richting Zeebrugge blijft steeds doorgang behouden via één versmalde rijstrook. In de omgekeerde richting (richting A11) moet het verkeer omrijden via de Barlenhuisstraat.