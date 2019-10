Onbetaalde pistolets en koffies leveren beruchte tafelschuimster weer 6 maanden cel op Siebe De Voogt

02 oktober 2019

14u09 0 Brugge Tafelschuimster Nadine W. (49) heeft in de Brugse rechtbank opnieuw 6 maanden cel gekregen voor een onbetaald etentje in een koffiebar in Brugge. Dinsdag kreeg ze al 2 maanden cel. De verdediging gaat in beroep tegen beide vonnissen.

Nadine W. bestelde op 18 juni twee belegde pistolets, twee koffies en een cola in de Brugse koffiebar. Toen de zaakvoerder haar de rekening van 13,40 euro voorlegde, vertelde de tafelschuimster hem dat ze niet kon betalen. De man kende de vrouw naar eigen zeggen niet, maar werd door een aanwezige klant op de hoogte gebracht van haar reputatie als “schrik van de kusthoreca”. Volgens Peter Gonnissen, de advocaat van Nadine W., kampt zijn cliënte met psychologische problemen. Die zijn volgens de rechter echter niet de oorzaak van de feiten. “De oorzaak is eerder een volgehouden misprijzen voor de maatschappij”, schreef hij in z’n vonnis. “Tijdens de zitting bleek dat de beklaagde zeer goed wist dat ze zich keer op keer consumpties liet voorschotelen in de volle wetenschap dat ze niet zinnens was om deze ooit te betalen.” Nadine W. kreeg woensdagmorgen de maximumstraf van 6 maanden. Dinsdagmorgen kreeg ze al 2 maanden cel. De verdediging gaat alvast in beroep tegen de vonnissen.