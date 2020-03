Omwille van corona: eerste communie en vormsel uitgesteld naar volgend schooljaar Hans Verbeke

29 maart 2020

18u17 0 Brugge In West-Vlaanderen worden straks de eerste communie en het vormsel geschrapt omwille van de coronacrisis. Dat heeft bisschop Lode Aerts zondag bekendgemaakt in een videoboodschap. De vieringen zullen volgend schooljaar plaatsvinden.

De vieringen stonden gepland in april en mei maar dat is volgens het bisdom te vroeg. Er zal geen toelating zijn voor zowel de kerkelijke vieringen als de familiefeesten die er mee gepaard gaan. “Bij dergelijke gebeurtenissen zijn normaal gezien ook de grootouders aanwezig”, zegt Lode Aerts. “In tijden als deze kunnen we dat risico niet nemen.” Volgens de bisschop van Brugge gaat het om een uitstel, geen afstel. In samenspraak met de scholen zal nu een nieuwe datum bepaald worden.

Vreemde zaak

De vormselvieringen worden verschoven naar het volgende schooljaar. Vooral voor de vormelingen, die tegen dan in een andere school les zullen volgen, wordt dat een vreemde zaak. Zij die dat nog willen, zouden tussen half september en begin november gevormd worden. De eerste communie kan georganiseerd worden over het volledige volgend schooljaar, dus van september tot mei volgend jaar.