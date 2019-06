Omstreden danscafé ‘Suite17' sluit definitief de deuren, overnemer gezocht Mathias Mariën

25 juni 2019

21u35 20 Brugge Het Brugse uitgaanscafé ‘Suite17' in de Sint-Jansstraat heeft de deuren gesloten. Afgelopen weekend gaven de zaakvoerders een ‘closing party’, waarna de stekker definitief uit het project ging. “We zijn klaar voor een nieuw hoofdstuk”, laat de uitbater weten.

Het café opende begin 2017 de deuren en veroorzaakte doorheen de jaren regelmatig wat ophef. In augustus 2017 werd het café op bevel van toenmalig burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) zelfs een tijdje gesloten. Een van de redenen was toen de zogeheten ‘deurpolitiek’, waarbij een mannelijke bezoeker bijvoorbeeld verplicht moest vergezeld zijn van een vrouw. Verder werd de uitbater veroordeeld voor inbreuken op de sociale wetgeving. Toch slaagde ‘Suite17' er in om een vast cliënteel op te bouwen en een succes te worden. Al komt daar nu dus een einde aan. De huidige zaakvoerders zijn nu op zoek naar een overnemer voor de zaak. Afgelopen weekend werd ‘Suite17' gesloten met een heuse ‘closing party’.