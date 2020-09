Omgewaaide boom beschadigt verschillende wagens op Walplein in Brugge: brandweer in de regio bereikt de kaap van 1.000 oproepen Siebe De Voogt

26 september 2020

15u04 16 Brugge Ook zaterdag zorgt Ook zaterdag zorgt storm Odette nog voor flink wat schade in de Brugse regio. De brandweerposten van de Hulpverleningszone 1, waar ook onder meer Oostende en Torhout onder vallen, hebben meer dan de handen vol. In de meeste gevallen gaan de oproepen over weggewaaide dakbekleding of omgevallen bomen. Onder meer op het Walplein in Brugge viel een exemplaar op enkele geparkeerde wagens.

Meer dan 1.000 oproepen kreeg de brandweer van de Hulpverleningszone 1 - waar in totaal zeventien gemeenten onder vallen in het gebied tussen Middelkerke, Knokke en Torhout - sinds vrijdagavond te verwerken. De oproepen gaan steevast over weggewaaide dakbekleding, weggeblazen signalatieborden of hekkens of omgewaaide bomen.

Op ‘t Zand in Brugge waaide zaterdagmorgen een kleinere boom om, gelukkig zonder veel erg. Op ‘t Walplein zorgde een veel groter exemplaar enkele uren later wél voor schade. De grote boom kraakte af en kwam neer op enkele wagens. De brandweer kwam de mastodont in stukken zagen.