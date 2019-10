Omgebouwde camper kantelt op verkeerswisselaar E40/E403: bestuurder blijft ongedeerd Siebe De Voogt

21 oktober 2019

12u58 0 Brugge Op de verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge is maandagvoormiddag een Nederlandse camper gekanteld. Het spectaculaire ongeval zorgde voor de nodige verkeershinder. De bestuurder kwam gelukkig met de schrik vrij.

De crash vond even voor 11 uur plaats, toen de Nederlandse bestuurder met zijn camper de verkeerswisselaar E40/E403 wilde verlaten. Bij het uitkomen van de bocht tussen de E40 en E403 richting Kortrijk verloor de man de controle over zijn voertuig, dat was omgebouwd tot een bestelwagen. De camper knalde op de vangrail en kwam uiteindelijk op z'n zij tot stilstand. De bestuurder kon op eigen kracht naar buiten kruipen en bleef uiteindelijk ongedeerd. Zijn camper en de bijhorende inboedel zijn wel rijp voor de schroothoop. Door het ongeval werd de oprit van de E40 richting E403 afgesloten voor het verkeer. Bestuurders die vanuit Brugge naar de E40 wilden rijden, werden over de pechstrook geleid.