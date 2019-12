Oma (72) drijft meisje (16) in het nauw met rollator en slaat haar hersenschudding om kleindochter te beschermen Mathias Mariën





Bron: eigen berichtgeving, Belga 14 Brugge Een 72-jarige oma uit Brugge heeft zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een meisje van 16-jaar. De vrouw deed dat naar eigen zeggen om haar kleindochter te beschermen.

De feiten dateren van 6 juni 2018. Annie C. (72) zag toen hoe haar kleindochter ruzie had aan het Brugs station en wou tussenbeide komen. Volgens ooggetuigen sloeg de oma het slachtoffer tot drie keer toe in het gezicht én dreef ze de 16-jarige in het nauw met haar rollator. De tiener hield er een hersenschudding aan over. De oma zelf beweerde in de rechtbank dat ze niet geslagen heeft. “Ik was helemaal in paniek aangezien ik in een hoekje zat en niet weg kon”, aldus Annie. “Toen ik tussenbeide kwam, keerde dat meisje zich tegen mij. Ze heeft me uitgescholden voor hoer, maar ik heb niet in haar gezicht geslagen. Dat zou ik nooit doen." De vrouw vraagt dan ook de vrijspraak. Vonnis 27 januari.