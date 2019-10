OLVH doet secundaire scholieren voor het eerst fietsproef afleggen Bart Huysentruyt

14u47 0 Brugge De secundaire school Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Instituut uit de Doornstraat in Sint-Andries liet woensdag als eerste een fietsexamen afleggen door de scholieren van het eerste jaar.

De school ijvert er al jaren voor dat zoveel mogelijk verplaatsingen naar sportaccommodaties en evenementen met de fiets gebeuren. De school ging daarom in op het voorstel van de stad Brugge om de bewegwijzerde educatieve route voor fietsers in Sint-Andries te gebruiken voor de fietsproef ‘Fietsometer’. Zo’n fietsproef gebeurt, in tegenstelling tot de individuele fietsproef op het einde van de basisschool, in groepjes van 4 tot 6 scholieren waarbij een volwassen observator achterop fietst. Vaardigheden als compact rijden, ritsen, communiceren in groep en gezamenlijk in groep van richting veranderen werden al enkele weken tijdens de gymlessen geoefend.

Ruim honderd scholieren uit het eerste jaar van OLVH uit de Doornstraat namen deel.