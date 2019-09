Oldtimers op ‘t Zand lokken heel wat kijklustigen Mathias Mariën

03 september 2019

19u18 8 Brugge Op ‘t Zand in Brugge zijn dinsdagavond tientallen oldtimers samengekomen. De Brugse Avondrijders gaven er uitleg over hun wagen en deden daarna een rondrit. “We zijn de stad heel dankbaar dat we onze bijeenkomst hier mochten doen”, klinkt het.

De wagens hadden heel wat bekijks. Voor wie houdt van oldtimers, was er dan ook heel wat te zien. Een criteria om bij de Brugse Avondrijders te horen is er niet echt, iedereen met een oldtimer is er welkom. De maandelijkse bijeenkomst gebeurde deze keer uitzonderlijk in het centrum van Brugge. Enkele eigenaars hadden een zwart lintje aan hun wagen gehangen uit protest tegen de steeds strengere normen voor oldtimers. In sommige steden mogen ze zelfs niet meer binnen. “In Brugge mag dat gelukkig wel nog en daar zijn we heel blij mee", zeggen de deelnemers.