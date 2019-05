Okan-klas van KTA heeft suggesties voor de stad: “Hang posters uit tegen racisme” Bart Huysentruyt

21 mei 2019

18u03 11 Brugge De OKAN-klas van het KTA in Brugge heeft vijf aanbevelingen voor het stadsbestuur van Brugge. Ze mochten hun suggesties dinsdag formuleren aan de burgemeester.

Unia, het centrum voor gelijke kansen, had de OKAN-klas eerder bekroond voor hun 1 minuut-filmpje ‘Als ik burgemeester was’. Een OKAN-klas bestaat uit jongeren tussen 12 en 18 jaar van vreemde origine. Ze leren er Nederlands om na een jaar in te stromen in het gewone onderwijs. De ‘blauwe’ klas van het KTA, met leerlingen uit Madagascar, Congo, Spanje en Colombia, stuurde een filmpje naar Unia met vijf aanbevelingen voor het Brugse stadsbestuur. “We willen een groepsgesprek met mensen van andere afkomst als straf tegen racisme”, zegt leerkracht Axel Vander Brugghen, namens de leerlingen. “Er moet ook een postercampagne komen met ‘stop racisme' in de stad. De jongeren ervaren nog vaak racisme, ook in Brugge. Daarnaast vinden we het nodig dat er verplichte lessen komen rond multiculturalisme voor iedereen die met mensen werkt én dat elke eerste zondag van de maand de tradities van een land worden getolereerd. Tot slot moet elke klas in Brugge kennismaken met een OKAN-klas." Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kwam aandachtig luisteren in de klas en zal de voorstellen voorleggen aan zijn schepencollege. “We doen al veel om mensen te integreren in onze stad, maar we nemen deze voorstellen ter harte.”