Oeps ... Postbode vergeet handrem op te trekken en vindt wagen terug in het water Mathias Mariën

17 maart 2020

10u11 26

Een postbode trok dinsdagochtend grote ogen toen zijn postwagen plots in het water lag in Brugge. De chauffeur was tijdens het leveren van een postpakket vergeten de handrem op te trekken, met alle gevolgen van dien.

Gewonden vielen er bij het opmerkelijke incident vlakbij de Smedenpoort gelukkig niet. De postwagen raakte wel zwaar beschadigd en moest met behulp van de brandweer uit het water gehaald worden door een takeldienst. Uiteindelijk verliep dat zonder noemenswaardige problemen.