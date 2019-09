Oeps, foutje: Brugs verhuurkantoor haalt verkeerd appartement leeg en gooit volledige inboedel in container Mathias Mariën

12 september 2019

22u30 120 Brugge De opruimdienst van het sociaal verhuurkantoor heeft in Brugge per ongeluk een verkeerd appartement leeggehaald. De inboedel van de jongeman belandde in de vuilnisbak. “Er blijft werkelijk niks meer over en toch krijgen we na lang aandringen maar 3.000 euro compensatie", zegt Mieke Verheyen, de grootmoeder van het slachtoffer.

De feiten gebeurden langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. “Ze kwamen binnen met een loper van het gebouw, betraden het appartement van mijn kleinzoon en gooiden alles in een container”, vertelt Mieke. De vrouw ontdekte de vergissing en startte een overleg met het sociaal verhuurkantoor SVK. Alleen: op dat moment hadden zij al alles in een container gegooid. “Zijn bed, meubels, televisie, microgolf, medicijnen, elektronica ... Alles gooiden ze weg", zucht de grootmoeder. Aanvankelijk probeerde het Brugs verhuurkantoor volgens Mieke alles te ontkennen. Na overleg volgde uiteindelijk toch een voorstel. “Een maand na de feiten willen ze ons 3.000 euro geven voor de geleden schade. Een schaamtelijk voorstel. Oké, iedereen kan missen. Maar zet die fouten dan op zen minst correct recht. Mijn kleinzoon is alles kwijt”, aldus Mieke. Volgens het verhuurkantoor, die de pijnlijke vergissing erkent en stelt dat de nummers in het appartement niet helemaal duidelijk waren, worden dergelijke vergoedingen voorgesteld na overleg met de verzekering.