Oeps... files richting de kust omzeilen doe je beter niet zo Bart Boterman

09 augustus 2020

14u42 0 Brugge Richting de kust staan heel wat voertuigen aan te schuiven op de invalswegen, opgehouden door files door onder meer politiecontroles en afgesloten straten. Een Poolse bestuurder die richting Blankenberge reed en de files te slim af dacht zin, belandde echter in de gracht.

De bestuurder verkoos om te rijden naar Blankenberge via Lissewege, deelgemeente van Brugge. In het straatje Polderbos belandde het voertuig kort voor de middag naast de weg. Hoe dat precies kon gebeuren, is het niet duidelijk. De wagen raakte beschadigd, maar is niet onherstelbaar. Een takeldienst kwam ter plaatse.