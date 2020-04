OCMW’s krijgen geld om kwetsbare gezinnen extra te steunen Erik De Block

03 april 2020

13u03 1 Brugge De OCMW’s in ons land zullen van de federale overheid een toelage krijgen om de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeenten te ondersteunen. Dat maakte federaal volksvertegenwoordiger Bercy Slegers (CD&V) uit Wervik bekend. De info kreeg ze van haar partijgenote en Vlaams minister Nathalie Muylle, onder meer bevoegd voor Armoedebestrijding.

In totaal gaat voor alle gemeenten in onze provincie samen om 167.210 euro. “De criteria waarop dat wordt verdeeld, zijn het aantal leefloners en inwoners met een verhoogde tegemoetkoming”, aldus Bercy Slegers. “Bedoeling is dat de OCMW’s hiermee basisproducten zoals voeding en/of hygiënische producten kunnen aankopen om te verdelen onder de meest kwetsbare gezinnen. Bij gemeenten waar Voedselbanken voldoende voeding hebben, kan er ook ander nuttig materiaal aangekocht worden ter ondersteuning van de thuissituatie, zoals kleurpotloden, spelmateriaal en ingezamelde laptops.”

Het grootste bedrag gaat naar Oostende. De kuststad mag rekenen op 25.826 euro. Daarna volgen Kortrijk (17.398 euro), Brugge (15.416 euro) en Roeselare (14.110 euro). Menen krijgt 5.920 euro en Ieper 4.844 euro.