OCMW Brugge en Oxfam geven 100 euro korting op tweedehandscomputers: “Kinderen moeten schoolopdrachten kunnen uitvoeren” Bart Huysentruyt

25 maart 2020

10u32 0 Brugge Oxfam Solidariteit Brugge en het OCMW van de stad bieden tweedehandscomputers aan met honderd euro korting voor gezinnen die over een beperkt budget beschikken. Oxfam Solidariteit in de Leopold II-laan biedt verschillende computerpakketten aan. “Ieder kind moet thuis les kunnen volgen”, vindt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a).

Maximaal thuiswerken: dat is het advies van de overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Daardoor zijn ook kwetsbare gezinnen genoodzaakt om tijd thuis door te brengen, met vaak beperkte ontspanningsmogelijkheden. Wanneer ze geen computer hebben, is het voor kinderen extra moeilijk om schoolopdrachten af te werken en leerstof bij te houden.

OCMW Brugge neemt het voortouw om te helpen. “Met de steun van Oxfam Solidariteit kunnen gezinnen vanaf nu onder bepaalde voorwaarden 100 euro korting krijgen bij aankoop van een tweedehandscomputer. Dit geldt voor gezinnen die bij het OCMW in begeleiding zijn en over een beperkt budget beschikken”, zegt voorzitter Pablo Annys.

Uitbreiding

In overleg met de maatschappelijk werkers kunnen gezinnen aangeven welk type computer ze verkiezen. De winkel is gesloten, maar het OCMW helpt. “Als we meer materiaal ter beschikking krijgen, breiden we de service mogelijk uit naar gezinnen die bij andere diensten en organisaties begeleiding krijgen of een inkomen onder de armoedegrens hebben.”

Provider Telenet biedt de doelgroep in heel Vlaanderen gratis wifi-aansluiting die tot 30 juni actief is. Technische ondersteuning via een gratis telefoonnummer is inbegrepen.