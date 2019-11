Ochtendspits rond Brugge in de war gestuurd door kettingbotsing op Expresweg Siebe De Voogt

27 november 2019

13u15 0 Brugge De ochtendspits in en rond Brugge is woensdagmorgen in de war gestuurd door een ongeval op de Expresweg richting Zeebrugge. Intussen is de weg weer vrijgemaakt voor het verkeer.

Ter hoogte van de hogeschool Vives raakten even voor 8 uur vier wagens betrokken bij een kleine kettingbotsing. Bij het ongeval raakte niemand ernstig gewond, maar de botsing zorgde wel voor flink wat file. In de richting van Zeebrugge was het aanschuiven op de E40 en ook op de E403 was er heel wat hinder. Omdat veel bestuurders via de parallelweg op hun bestemming probeerden te geraken, slipte ook die toe.

Uiteindelijk konden de vier wagens relatief vlot getakeld worden en werd de linkerrijstrook van de Expresweg opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.