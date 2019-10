Exclusief voor abonnees Nu ook sushishop in station van Brugge! Zo zijn voor het eerst sinds lang weer alle winkels ingevuld Bart Huysentruyt

20 oktober 2019

15u19 0 Brugge Het gonst van de bedrijvigheid in de stationhal van Brugge, want na een lange tijd van leegstand zijn alle winkelpanden ingevuld. Er opende zopas een Sushi Shop en binnenkort vernieuwt Panos zijn vestiging. “Het is hier heerlijk werken", vindt Shauni Bal van traiteur Deli.

Kledij vind je bij Clothes Company, tijdschriften en kranten in Relay, smoothies bij Zest, gefrituurde snacks in Food Farm, chocolade bij Leonidas en boodschappen bij Carrefour. Er is ook een toeristisch infopunt en je kan er werken in een bureauruimte. De stationshal van Brugge is de voorbije jaren helemaal volgelopen met nieuwe handelszaken. Bovendien is de eentonigheid er wat uit: het gaat niet langer louter nog om ontbijtzaken of krantenwinkels.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen