Nu ook een derde Brugse school getroffen door coronabesmetting: KTA plaatst klas uit zesde middelbaar in quarantaine na positieve test Mathias Mariën

09 september 2020

19u26 4 Brugge Een klas van het zesde middelbaar in KTA Brugge moet twee weken in quarantaine nadat er een coronabesmetting werd vastgesteld bij één van de leerlingen. Het is al de derde school in Brugge waar leerlingen in quarantaine zitten.

“Het gaat om een leerling van de richting Sport in het zesde jaar”, bevestigen ze binnen de muren van het KTA. Het CLB werd onmiddellijk gecontacteerd en ook alle klasgenoten werden op de hoogte gebracht. Zij worden nu voor twee weken in quarantaine geplaatst. Volgens de directie werden alle maatregelen die moeten genomen worden na een besmetting nauwgezet opgevolgd. “Voorlopig blijft het bij één klas, een twintigtal leerlingen, die in quarantaine moet. Alle klasgenoten zullen ook getest worden”, laat de school weten via een woordvoerster. Logischerwijs gaat een positieve coronatest binnen een school gepaard met wat onrust bij de ouders. Zij worden allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht. Als er binnen de schoolmuren de komende dagen nog besmettingen zouden opduiken, zal de directie niet aarzelen om verdere stappen te ondernemen.

Derde Brugse school

Het KTA is al de derde school in Brugge die de voorbije dagen werd geconfronteerd met een positieve coronabesmetting. Dinsdag al raakte bekend dat een hele klas met 24 leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries twee weken verplicht moeten thuis zitten nadat een leerling besmet raakte. “Het is nu wachten op de testresultaten van de andere jongeren. Als school hebben we alle maatregelen alvast strikt opgevolgd”, zegt directeur Nathalie Vanderiviere.

Bij het Sint-Leo Hemelsdaele in het centrum zitten voorlopig dan weer 28 leerlingen van twee verschillende klassen in quarantaine na twee besmettingen. Het gaat om een volledige klas uit het eerste middelbaar en een groep uit het zesde middelbaar. “Een jongetje uit het eerste middelbaar meldde zich afgelopen vrijdag ziek en testte in het weekend positief. Ook een meisje in het zesde middelbaar legde een positieve test af Iedereen wordt nu getest. In de tussentijd schakelen ze over op afstandsonderwijs”, zegt directeur Pascal Craeye. Omdat bij die laatste groep beter kon ingeschat worden met wie de tiener echt contact had, moest slechts een deel van die klas in quarantaine.