Nu al volop kerstsfeer in Brugge: van klassieke decoratie tot roze kerstboom, hier kan je komende tijd feeëriek shoppen Mathias Mariën

01 november 2019

10u06 0 Brugge In de Zuidzandstraat in Brugge is voor het derde jaar op rij de grote pop-upkerstwinkel ‘Christmas World’ geopend. Initiatiefnemer Benny Vanroy heeft ondertussen vestigingen in verschillende binnen- en buitenlandse steden, maar blijft dromen van een permanente stek in Brugge. “Kerstartikelen verkopen het hele jaar door? Natuurlijk moet dat kunnen”, zegt Benny. Hij is bovendien lang niet de enige die zich in de Brugse binnenstad nu al volop op de kerstsfeer gooit. Zo opende in de Wollestraat een kerstshop waar de nadruk ligt op ... roze accessoires.

Jawel, de tijden waar kerstmis enkel leefde vanaf de maand december liggen al lange tijd achter ons. Zelfs de grote ketens springen nu al volop mee op de kar. Maar Bruggelingen die zich volledig willen laten onderdompelen in de gezellige kerstsfeer, kunnen nu al terecht in de binnenstad. Zo opende in de Zuidzandstraat - op een boogscheut van ‘t Zand - voor het derde jaar op rij ‘Christmas World’. De pop-upwinkel is enkele honderden vierkante meter groot en ademt één en al kerst - inclusief de achtergrondmuziek. Blankenbergenaar Benny Vanroy is de man achter het concept en is aan zijn derde winter op rij bezig in Brugge. Zijn ultieme droom? Een vast pand! “Tot voor kort zag het er zéér goed uit. Ik liet mijn oog vallen op de voormalige vestiging van Mexx in de Steenstraat. Maar uiteindelijk ging de deal toch niet door. Al blijven we op zoek naar een permanente locatie zodat we het hele jaar door kerstartikelen kunnen verkopen in de Brugse binnenstad”, zegt Vanroy.

Roze kerstboom

Voorlopig blijft het dus bij een tijdelijke vestiging, maar dat betekent allerminst dat het aanbod beperkt is. Bij Christmas World is er voor ieder wat wils: kerstbomen, soldaatjes, slingers, verlichting, ijsberen, decoratie in alle kleuren ... Kerstliefhebbers vinden er werkelijk alles terug. Benny Vanroy is echter niet de enige die zich dit jaar op die markt richt. In de Wollestraat even verderop opende House of Christmas de deuren. Juriste Julie Van Den Bossche opende de kerstshop in het pand waar eerder dit jaar ‘The Unicorn House’ was gevestigd - het ijssalon waar de volledige inrichting roze was, de lievelingskleur van de jonge vrouw. Ook in haar kerstwinkel is de opvallende kleur nadrukkelijk aanwezig. Een roze kerstboom? Check! Roze decoratie? Dubbelcheck! Al is er uiteraard ook plaats voor klassieke versiering en accessoires. Er is bovendien een ‘baby’s first christmas corner’ waar veel jonge mama’s hun hart kunnen ophalen met leuke spulletjes.

Vaste winkel

Behalve deze pop-upwinkels, huisvest de Brugse binnenstad ook al enkele permanente kerstwinkels. Denk aan De Witte Pelikaan in de Vlamingstraat, Käthe WöhlFahrt op het Walpein en Kerstfeeërie in de Breidelstraat. Daar kunnen liefhebbers terecht voor de iets ‘exclusievere’ artikelen. In alle opgenoemde winkels is het nu al over de koppen lopen. Eind deze maand komt daar ook nog de klassieke kerstmarkt bij. Maar wie écht niet kan wachten om te kerstshoppen in Brugge, weet dus nu al waar te zijn.