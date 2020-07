Nu al gratis huisvuilzakken voor wie medische of geldproblemen heeft Bart Huysentruyt

03 juli 2020

09u14 0 Brugge In plaats van na de zomer kunnen inwoners van Brugge met medische of financiële problemen nu al gratis huisvuilzakken ophalen. De stad vervroegt de beschikbaarheid door de coronacrisis.

“Omdat we als steunmaatregel pas later de milieubelasting innen, zouden heel wat rechthebbenden pas na de zomer hun gratis huisvuilzakken kunnen ophalen”, legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) uit. “Daarom hebben we het reglement aangepast, waardoor het betalen van de milieubelasting geen voorwaarde meer is om de gratis zakken van 2020 af te halen. De inwoners die aan de voorwaarden voldoen, kunnen de gratis huisvuilzakken nu dus ophalen.”

Dat kan in het Huis van de Bruggeling, bij alle gemeenteafdelingen en in het magazijn Walwein. Voorwaarden om in aanmerking te komen, vind je terug op www.brugge.be.