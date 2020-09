Nu al 52 besmettingen bij studenten Europacollege Bart Huysentruyt

Binnen het Europacollege in Brugge hebben nog eens 6 studenten positief getest op het coronavirus. Dat zijn er nu al 52 in totaal.

Begin deze week raakte bekend dat 22 leerlingen van het college besmet zijn. De medestudenten, waarbij er 350 in quarantaine zitten, moesten daardoor getest worden. De resultaten tonen aan dat er nog meer studenten Covid-19 hebben. In totaal werden 300 van de 350 leerlingen woensdag in één dag getest. De anderen waren nog niet toegekomen of verlieten Brugge nog voor de quarantainemaatregel. Volgende week zullen alle studenten opnieuw getest moeten worden.