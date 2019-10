Nu al 1.000 baby’s geboren in AZ Sint-Jan: welkom, kleine Mathis Bart Huysentruyt

11 oktober 2019

12u51 10 Brugge Mathis Huyghe, woensdag op de wereld gekomen om 8.48 uur, is dit jaar de 1.000ste baby geboren in AZ Sint-Jan.

Het is het tweede kindje voor Lendert Huyghe en Wendy Sneppe. Het jongetje mat bij de geboorte 53 centimeter en woog 3,730 kilogram. Elk jaar zet het AZ Sint-Jan de duizendste baby in de bloemen. Meestal gebeurt dat in november, maar dit jaar zijn ze er al vroeg bij. Tegen het einde van het jaar zal mogelijk de kaap van 1.300 geboortes bereikt worden.