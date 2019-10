Notoire vuilniszakkendief die dreigde zijn dochtertje (2) kapot te rijden, riskeert twee jaar cel na nieuwe reeks diefstallen Mathias Mariën

22 oktober 2019

12u36 0 Brugge Een 42-jarige Bruggeling riskeert een effectieve gevangenisstraf van twee jaar voor het consequent stelen van vuilniszakken in filialen van Colruyt. De man stal telkens enkele rollen om ze daarna in de buurt verder te verkopen. De veertiger, die in het verleden al werd veroordeeld voor een gewapende overval en wilde achtervolging door de politie met zijn dochtertje naast hem, stuurde zijn kat naar de rechtbank.

Tussen januari 2018 en januari 2019 werd G.V. maar liefst acht keer op heterdaad betrapt bij het stelen van vuilniszakken. Hij deed dat opvallend genoeg telkens in filialen van Colruyt. Ook in het verleden werd de man daarop al verschillende keren betrapt. De beklaagde moest zich in principe dinsdagochtend verantwoorden voor de rechter, maar stuurde zijn kat. “Mijn kind is ziek”, was zijn uitleg. Nochtans kon de Bruggeling verwachten dat hem een zware straf boven het hoofd zou hangen. Behalve voor de aanhoudende vuilniszakkendiefstal, wordt hij ook vervolgd voor het stelen van een PlayStation4, een powerbank en een iPad. In het verleden werd hij bovendien al veroordeeld tot acht jaar cel voor een gewapende overval én eind 2017 werd hij veroordeeld omdat hij na wilde achtervolging op de E40 werd tegengehouden door de politie nadat hij ermee dreigde zichzelf en zijn dochtertje kapot te rijden. Het meisje zat zonder veiligheidsgordel op de passagierszetel. Er ontspon zich op de E40 een achtervolging met snelheden tot 180 per uur. Bij een wegblokkade in Aalter leek V.O. te stoppen, waarna hij toch doorreed. Twee politiemensen konden ternauwernood wegspringen. Volgens de politie leek de man zijn dochter als een schild te gebruiken. Pas in Zwijnaarde bij Gent kon de verdachte, dankzij een file, klemgereden worden. De rechtbank doet op 26 november uitspraak in de nieuwe zaak.