Notoire inbreker riskeert 37 maanden cel, maar gaat toch weer op dievenpad Siebe De Voogt

12 juli 2019

13u48 0 Brugge Een 23-jarige Bruggeling zit opnieuw in de cel voor een inbraak in De Haan. Het parket vorderde kort voor de zomer in een ander dossier 37 maanden cel voor Guillaume C., maar dat maakte weinig indruk op de jongeman.

De nieuwe feiten dateren van juni. Guillaume C. sloeg in De Haan toe met de hulp van een minderjarige en verdween daarna met de noorderzon. Op basis van camerabeelden kon de politie de jonge inbreker snel identificeren. Hij werd deze week opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Opvallend: kort voor de zomer vorderde het parket nog een effectieve celstraf van 37 maanden voor C. De zaak werd in het voorjaar al behandeld, maar moest opnieuw worden behandeld door het uitvallen van de rechter. C. stuurde zijn kat naar het tweede proces, maar was wél aanwezig op de eerste behandeling. Hij wist dus wat hem boven het hoofd ging, maar sloeg toch opnieuw aan het stelen. Op 9 september kent hij z’n straf voor de verschillende inbraken. Op 21 augustus vorig jaar sloeg C. toe in een woning langs de Koning Boudewijnlaan in Brugge, ondanks het feit dat hij onder elektronisch toezicht stond. De jonge inbreker kon ook gelinkt worden aan andere feiten, waaronder meerdere inbraken bij Roularta in Brugge. De raadkamer verlengde vrijdagmorgen zijn aanhouding voor de nieuwe feiten in De Haan met een maand.