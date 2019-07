Nostalgie troef in ‘Minnewoater’-café Bart Huysentruyt

02 juli 2019

10u15 0 Brugge De bewoners van woonzorgcentrum Minnewater in Brugge kunnen weer op café gaan zoals in de goede oude tijd. In de cafetaria is een replica gebouwd van het vijfhonderd jaar oude café Vlissinghe.

Het moet gezegd: het resultaat ziet er knap uit: antieke tapkranen, spaarkasten, glazen en bierviltjes uit de oude doos, spreuken boven de haard, oude schilderijen en een levensgrote poster van het oudste café van Brugge doen terugdenken aan het vroegere caféleven. Vrijwilligers verzamelden de voorwerpen. De uitbaters van Vlissinghe werkten er graag aan mee. Café ‘Minnewoater’, noemen de bewoners het, al is het officieel 't Oud Café, zoals de zithoek is genoemd. Het is bovendien ook een echt café, want er worden echte drankjes geserveerd, waaronder het populaire Minnewater-biertje. “De bewoners kunnen dit café wel smaken”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a), die spreekt over méér dan een stunt. “Het zorgt voor een positief effect bij mensen met dementie. Zij kunnen bepaalde zaken uit het verleden weer naar boven halen. Het caféleven was in hun tijd erg belangrijk. Hier vinden ze veel terug.” De zithoek bestaat uit verschillende modules en kan gemakkelijk afgebroken en heropgebouwd worden. Het woonzorgcentrum sluit binnen een paar jaar de deuren. Dan zal café ‘Minnewoater’ mee verhuizen naar het nieuwe zorgcentrum in Sint-Pieters.