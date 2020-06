Nog steeds niet geweten wie dood in uitgebrand huis met cannabisplantage lag Mathias Mariën

02 juni 2020

19u15 0 Brugge Het lichaam dat midden mei werd aangetroffen in een woning in het centrum van Brugge, kon nog steeds niet geïdentificeerd worden. Dat bevestigt het Brugse parket.

Het waren arbeiders die op 20 mei de lugubere ontdekking van het lichaam deden tijdens herstellingswerken aan het dak. Een kleine maand eerder was in het huis langs de Schuttersstraat brand uitgebroken. De vlammenzee verwoestte de volledige woning en tijdens de bluswerken troffen de hulpdiensten een cannabisplantage aan. Van de kwekers was geen spoor te bekennen.

Mogelijk brengt het gevonden lichaam meer duidelijkheid, maar dat kon dus nog steeds niet geïdentificeerd worden. Het onderzoek naar de dode en de plantage loopt wel volop verder.