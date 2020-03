Nog meer goed nieuws voor Brugs voetbal: nieuwe kleedkamers voor Jong Male Bart Huysentruyt

08 maart 2020

10u22 0 Brugge De nieuwe kleedkamers voor Jong Male zijn zaterdag in gebruik genomen. “We hadden er te weinig en er was ruimte nodig om ook steeds meer meisjes een plek te geven", zegt voorzitter Guido Vandille.

Het werd zaterdag een hoogdag voor het voetbal in Brugge. Club won de derby tegen Cercle, dat ook mocht juichen omdat het zeker is van minstens een jaar langer voetbal in de hoogste afdeling. In Jong Male werden op dat tijdstip de nieuwe kleedkamers ingehuldigd. De stad Brugge trok er 186.300 euro voor uit. Voetbalclub Jong Male, met terreinen aan de Brieversweg in Sint-Kruis, telt 325 leden, waarvan 287 Bruggelingen. De club beschikt nu over vier kleedkamers, wat weinig is in vergelijking met gelijkaardige clubs. “Doordat er steeds meer interesse is van meisjes, moeten we hier ook rekening mee houden”, zegt clubvoorzitter Guido Vandille.

Al in 2017 verkreeg Jong Male een bouwvergunning voor het slopen van het houten bijgebouw, in gebruik als bergruimte en noodkleedruimte en het bouwen van nieuwe kleedkamers, met een sanitair blok. “Daar is nu de extra kleedruimte”, zegt secretaris Carlos De Rock. “De bouw komt juist op tijd, want meer ploegen van Jong Male zullen komen trainen op de terreinen aan de Brieversweg. Onze infrastructuur krijgt zo een boost op korte termijn.”