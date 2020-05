Nog meer bloemen in Brugge: nu ook bloemtorens en bijkomende bloembakken Bart Huysentruyt

27 mei 2020

13u19 0 Brugge Na de terugkeer van de bebloemde bruggen plaatsen arbeiders van de stad vandaag bijkomende bloembakken aan de ingang van de fietsenparking op ’t Zand en verschijnen er ook bloemtorens in het centrum van Brugge.

‘t Zand zal straks opgefleurd worden door maar liefst 60 bloembakken. De bloemtorens zijn zelfs helemaal nieuw. “Een bloemtoren telt een driehonderdtal planten per toren en meet ongeveer 150 tot 185 centimeter”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Uitgerekend komt dit dus neer op een 12.000 bloemen die vanaf deze week het Brugse straatbeeld zullen kleuren.” In het centrum van Brugge zullen er vier geplaatst worden aan de Ezelpoort en vier aan de Sint-Annakerk. De totale investeringskost voor deze bloemtorens bedraagt 41.236 euro. “We maken er constant werk van om de natuur in de stad te integreren, gaande van het planten van bloembollen en bomen tot de aanleg van nieuwe pleintjes”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nog aan.