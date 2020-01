Nieuwe zaak met ‘healthy fast food’ zit meteen stampvol: “Sfeer van Ibiza naar Brugge brengen” Bart Huysentruyt

08u34 9 Brugge De nieuwe horecazaak The Monkey Eleven in de Vlamingstraat is met een knal van start gegaan. Je kan er terecht voor ‘healthy fast food’ zoals samengestelde salades, pizza’s op basis van bloemkool of gewoon koffie met taart. De Brugse zaakvoerder Elfi Mareel (41) is overtuigd van gezonde voeding. “En voor de inrichting haal ik inspiratie uit Ibiza.”

‘C’est jamais normal, toujours spécial’: dat staat te lezen op één van de muren van The Monkey Eleven. De nieuwe zaak langs de Vlamingstraat, nabij de busstopplaats aan de Stadsschouwburg, is een opmerkelijke mix van Scandinavische en gipsy invloeden uit Ibiza. Je neemt er plaats aan lange eettafels, kiest een plekje op een schapenvel of je gaat voor één van de gezellige hoekjes. Zaakvoerster Elfi Mareel (41) uit Brugge heeft een verleden in de horeca, maar is juriste van opleiding. Ze heeft een economische achtergrond. “Ik droomde van een zaak vol gezonde lekkernijen", zegt ze.

Elfi en aapje

“Er wordt meer en meer gefocust op gezonde voeding. De invloed van gezond eten op lichaam en geest is bewezen. Ik wil dat op een leuke en creatieve manier promoten. The Monkey Eleven is heel erg laagdrempelig. Je kan hier komen eten, maar ook bestellen en afhalen. Alles is mogelijk.” De naam is een samenraapsel van het Vlaamse ‘elf’, een verwijzing naar de voornaam van de uitbaatster. “De ‘monkey’ is dan weer het Engels voor aapje. Ik vond dat de twee namen goed matchten."

Zes soorten melk

Op de kaart van The Monkey Eleven staan onder meer poké bowl met rijst of quinoa, samengestelde salades, wraps met een soepje en slaatje, pizza’s met een dikke of dunne korst op basis van bloemkool of rode biet, pasta’s en soep. In de namiddag kan je er ook gewoon terecht voor koffie, zes soorten melk en taart. De tea-roomformule slaat erg aan en er is ook vraag van de klanten om er te brunchen. Die mogelijkheid komt er in de toekomst.

Ook in Knokke

“We zijn op 20 december van vorig jaar geopend en het draait erg goed", stelt Elfi Mareel vast. “Het is fantastisch om te zien dat de klanten de weg snel naar hier vinden. We maken ons bovendien uniek in Brugge, door bestellingen naar buiten te dragen, terwijl de klanten hun wagen kort parkeren. Zo moeten ze niet nodeloos parkeergeld betalen.” The Monkey Eleven is elke dag doorlopend open tussen 11.30 en 20 uur. De keuken blijft open. Je kan er zowel vegan, vegetarisch of vlees- en visgerechten eten. Vanaf april opent The Monkey Eleven ook een pop-upzaak in Knokke.