Nieuwe toekomst voor verloederde panden in Spoorwegstraat Mathias Mariën

30 augustus 2019

17u24 0 Brugge Langs de Spoorwegstraat in Sint-Michiels zijn twee panden opnieuw opengemaakt nadat ze zes maanden geleden op burgemeestersbevel moesten dichtgemetseld worden. Na vijf jaar miserie krijgen ze eindelijk een nieuwe bestemming.

De twee panden werden in 2015 al onbewoonbaar verklaard na een zware brand. Toch bleven er mensen wonen. Het geduld van het stadsbestuur was na ruim drie jaar op. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet daarom de panden in februari van dit jaar ontruimen. “De situatie was er té onveilig geworden”, klonk het. Nu zijn de gebouwen verkocht aan een bouwondernemer, die de appartementen gaat renoveren. Daardoor mochten de panden opnieuw opengemaakt worden.