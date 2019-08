Nieuwe tafelschuimster steekt gerecht handje toe en wordt aangehouden na diefstal Siebe De Voogt

15 augustus 2019

14u50 0 Brugge De Brugse onderzoeksrechter heeft een 56-jarige vrouw aangehouden na een diefstal in de Carrefour aan het station van Brugge. De winkeldievegge werd de laatste tijd ook al meermaals betrapt op tafelschuimen bij horecazaken in de binnenstad.

De Brugse politie waarschuwde vorige week nog de horeca-uitbaters voor een nieuwe mogelijke tafelschuimster in de stad. Net als haar voorgangster Nadine W. (48), beter gekend als “de schrik van de kusthoreca”, ging de vrouw verschillende keren uiteten zonder achteraf de rekening te betalen. Voor tafelschuimen alleen kon ze niet worden aangehouden. Op afzetterij staan immers celstraffen van maximum 3 maanden of bij herhaling 6 maanden en om aangehouden te kunnen worden moet die maximumstraf minimaal 1 jaar zijn. De nieuwe tafelschuimster stak het gerecht echter een handje toe. Ze stal dinsdag wat drank in de Carrefour aan het station en kon ter plaatse gearresteerd worden door de spoorwegpolitie. Voor diefstal kunnen verdachten wél aangehouden worden en dus vloog de nieuwe tafelschuimster achter de tralies. Ze verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Die zal beslissen of ze een maand langer in de cel moet blijven.