Nieuwe Straffe Hendrik Wild wordt gelanceerd op eerste virtuele bierlancering in België: “Het evenement met bekende bierspecialisten is live te volgen via Facebook” Bart Huysentruyt

28 april 2020

10u22 0 Brugge Brouwerij De Halve Maan in Brugge lanceert elk jaar een speciale editie van haar Straffe Hendrik Wild bier. Niet evident dit jaar, want door de lockdown is het festival waar het naar jaarlijkse traditie wordt voorgesteld, afgelast. De brouwerij laat zich echter niet doen, en lanceert de nieuwste editie via een live evenement op Facebook: de eerste virtuele bierlancering in België.

Door de verplichte sluiting van de horeca in de belangrijkste afzetgebieden wereldwijd is de omzet van de Brugse brouwerij De Halve Maan teruggevallen. Ook het bekende bezoekerscentrum in de historische brouwerij is al wekenlang dicht. Toch blijft de brouwerij op beperkte schaal actief en worden bieren uitgeleverd aan drankenhandels, supermarkten en online verkoop. Het grootste deel van de medewerkers is economisch werkloos. “Het is belangrijk voor de vitaliteit van de gisten van de brouwerij dat er een minimale activiteit behouden wordt", zegt CEO van De Halve Maan Xavier Vanneste. “Zo kan ook de vraag voor winkels en online bestellingen gevolgd worden door de stocks op peil te houden.”

Fruitige aroma’s en aromatische hopvariëteiten

Elk jaar lanceert de brouwerij een speciale editie van haar Straffe Hendrik Wild bier. Het is de klassieke tripel die één keer per jaar op een bijzondere manier wordt afgevuld met toevoeging van wilde ‘brettanomyces’- gisten voor de nagisting op fles. Na een lange rijping ontwikkelen deze gisten een speciaal karakter in het bier, wat zorgt voor aparte fruitige aroma’s die harmoniëren met het rijke gebruik van aromatische hopvariëteiten.

“Traditioneel wordt de Straffe Hendrik Wild in de lente gelanceerd”, zegt Vanneste. “In april is er het bekende Zythos bierfestival, waarop het in primeur wordt voorgesteld aan de internationale bierliefhebbers. Helaas is dit festival, net zoals zoveel evenementen, geannuleerd in 2020.” Daarom wil de brouwerij op een alternatieve manier de mogelijkheid geven aan de bierliefhebbers om het bier te ontdekken.

De brouwerij organiseert hiervoor de eerste virtuele bierlancering in België. Dit zal doorgaan op een live evenement via de Facebookpagina van Straffe Hendrik op maandag 11 mei om 18 uur. Tijdens dit speciale evenement zullen bierliefhebbers en bekende bier specialisten de nieuwste editie van de Straffe Hendrik Wild 2020 samen proeven en becommentariëren. “Er worden ook talrijke deelnemers uit het buitenland verwacht”, zegt Xavier Vanneste. “Straffe Hendrik Wild wordt immers ook gesmaakt in meerdere landen, over de verschillende continenten in de wereld.”

Vanaf 23 april is de nieuwste editie van de Straffe Hendrik Wild beschikbaar in de drankenhandel, supermarkt en online via deze link. Straffe Hendrik Wild heeft een langere rijping op fles nodig voordat het vrijgegeven kan worden. Pas na drie maanden in de kelders is de hergisting van de wilde gisten voltooid en het jonge bier drinkbaar. Het bier blijft evenwel evolueren in de jaren erna.