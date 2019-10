Nieuwe Steenbruggebrug kost 25 miljoen euro, drie huizen en Parochiaal centrum moeten wijken Mathias Mariën

03 oktober 2019

17u27 19 Brugge De kogel is door de kerk: Steenbruggebrug wordt vervangen door een hoge, vaste brug voor het wegverkeer en een draaibrug voor fietsers. Enig nadeel van de plannen: drie huizen moeten onteigend worden en het Parochiaal centrum verdwijnt. Volgens het Brugs stadsbestuur is er wel al een oplossing gevonden met de eigenaars én komt er een nieuw parochiecentrum. “De werken zullen drie jaar duren, maar we kunnen nog niet zeggen wanneer ze kunnen starten”, zegt Karen Buysse van De Vlaamse Waterweg.

“De Brugse regio vormt een grote uitdaging voor de binnenvaart”, zegt Buysse. “Water bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de streek, maar water dwars door de stad is niet altijd evident. Mobiliteitsbehoeften veranderen, ook op onze waterwegen.” Daarom werkten De Vlaamse Waterweg nv, stad Brugge, gemeente Oostkamp, Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn aan een toekomstvisie voor de Steenbruggebrug die de behoeften van binnenvaart en wegverkeer verzoent. Concreet verdwijnt de huidige brug en komt er een vaste brug van zeven meter hoog in de plaats voor het wegverkeer op dezelfde plaats. Voor fietsers en wandelaars komt er een beweegbare draaibrug ernaast.

25 miljoen euro

“Het grote voordeel is dat het wegverkeer nooit meer voor een gesloten brug zal staan. Er komt ook een aparte busbaan", zegt Karen Buysse van de Vlaamse Waterweg. “Bovendien zal de beleving van het kanaalzicht aan Steenbrugge versterkt worden. De wegbrug krijgt een slank wegdek en open aanloophellingen aangemeten, wat de omgeving licht en ruimtelijk doet aanvoelen. Dat schept kansen voor de invulling van de zone rondom de brug.” Kostprijs van het project: 25 miljoen euro. De werken zullen ruim drie jaar duren, maar een startdatum is er nog niet. Wel staat vast dat de werken voor een verkeersinfarct zullen zorgen, aangezien er weinig alternatieven zijn om het verkeer om te leiden. Drie jaar lang het verkeer omleiden via Sint-Michiels en Oostkamp is de enige optie en zorgt onvermijdelijk voor file en sluipverkeer. Er wordt gedacht aan een noodbrug, maar dat blijkt niet zo evident. “De nieuwe brug komt op exact dezelfde plaats als de huidige, waardoor het moeilijk is die noodbrug een plaats te geven die aansluit op de openbare weg”, zegt de Vlaamse Waterweg.

Onteigingen

Voor een behouden vaart voor schepen wordt de bocht in het kanaal Gent-Oostende recht gemaakt. Zo hoeven schippers geen moeilijke manoeuvres meer uit te voeren aan een lage snelheid. Groot nadeel daarvan is dat er drie huizen moeten onteigend worden én het Parochiaal centrum in Assebroek verdwijnt. Volgens het stadsbestuur is er wel al een oplossing uitgewerkt voor de bewoners en komt er ook een nieuw parochiecentrum. De afspraak is wel dat het oude centrum niet wordt afgebroken voor er een nieuwe is gebouwd even verderop. In 2020 wordt een definitief ontwerp uitgerold.