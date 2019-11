Nieuwe stap in strijd tegen leukemie: Miguel Van Damme opnieuw thuis na stamceltransplantatie Mathias Mariën

06u23 7 Brugge Cercle-doelman Miguel Van Damme is terug thuis nadat hij vier weken in quarantaine moest verblijven. Hij onderging een stamceltransplantatie in zijn strijd tegen leukemie.

En of het deugd deed om terug zijn voordeur binnen te stappen in Zerkegem, bij Jabbeke. Aan sporten mag Van Damme momenteel nog niet denken, maar het is alleszins een goed teken dat de doelman opnieuw naar huis mag. Al blijft het afwachten of zijn lichaam de stamcellen niet zal afstoten - ook al was er sprake van een perfecte match met zijn donor. De voorbije weken verbleef hij in quarantaine en moest hij letterlijk de hele tijd in dezelfde kamer blijven. Bezoek ontvangen bleef tot een minimum beperkt. Het is nu afwachten of de transplantatie aanslaat, een cruciaal proces in de behandeling.