Nieuwe seizoensbrochure van Cultuurcentrum Brugge volledig in het teken van 150 jaar stadsschouwburg Mathias Mariën

30 mei 2019

11u35 0 Brugge De nieuwe seizoensbrochure van Cultuurcentrum Brugge is uit en staat dit jaar in het teken van de 150ste verjaardag van Koninklijke Stadsschouwburg Brugge.

“In en rond de Koninklijke Stadsschouwburg genieten we volgend seizoen samen van tal van unieke feestprojecten. Ook de programmatie is volgend seizoen gehuld in een feestelijk kleedje. Dat belooft héél wat sensationele pretmomenten in de Koninklijke Stadsschouwburg en ver daarbuiten. Het publiek ontdekt dan ook heel wat unieke voorstellingen in de nieuwe seizoensbrochure van Cultuurcentrum Brugge”, klinkt het bij het stadsbestuur.

In drie exemplaren van de gloednieuwe seizoensbrochure kan men een gouden ster ontdekken. Wie geluk heeft en een brochure in handen krijgt met een ‘gouden ster’ ontvangt één vrijkaart voor iedere voorstelling van Cultuurcentrum Brugge in de Koninklijke Stadsschouwburg tijdens het feestseizoen 2019 – 2020.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Laten we meteen duidelijk zijn: volgend seizoen viert Cultuurcentrum Brugge één groot feest! Om het feestjaar ‘150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg’ te doen slagen, hebben we, naast de vele partners, natuurlijk ook de Bruggelingen en cultuurliefhebbers nodig. In de vele, unieke verjaardagsprojecten is hun engagement en passie voor cultuur noodzakelijk. Alleen samen met het publiek kunnen we van volgend seizoen een warm en feestelijk jaar maken.”

Haal de unieke feestbrochure af bij het Cultuurcentrum Brugge of bij In&Uit Brugge. Of ontdek het volledig programma op www.ccbrugge.be.