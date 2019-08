Nieuwe petanquevelden in Calvariebergstraat en Felix Timmermanstraat Mathias Mariën

18 augustus 2019

13u57 0 Brugge Brugge telt op vandaag maar liefst 231 petanquevelden op 47 verschillende locaties. Na een inspraakprocedure in 2018 komen er nu ook in de Calvariebergstraat en de Blauwvoetstraat/Felix Timmermanstraat twee petanquevelden bij.

Uit de resultaten van de inspraakprocedure blijkt dat maar liefst 70 procent van de bewoners in de Calvariebergstraat en 63 procent van de bewoners in de Felix Timmermansstraat een petanqueveld wensen. “Petanque is hip en de bewoners vragen er naar, dus springt de stad Brugge mee op de kar. De ontwerpers van de cluster Openbaar Domein werken binnenkort een ontwerp uit en nadien gaat de aanleg van de petanquevelden van start. Uiteraard zal er maximaal rekening worden gehouden met de resultaten uit de inspraakprocedure”, zegt Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.