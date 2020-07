Nieuwe parkeertoren aan AZ Sint-Jan voor bezoekers en patiënten Bart Huysentruyt

06 juli 2020

11u02 8 Brugge Het nieuwe parkeergebouw aan de achterkant van het AZ Sint-Jan is klaar. Er is ruimte voor 370 plaatsen voor bezoekers en patiënten.

Het gelijkvloers, de eerste en tweede verdieping van de parkeertoren zijn allemaal toegankelijk. Boven elke parkeerplaats hangt een lampje dat aangeeft of de plaats bezet is of niet. Er zijn ook plaatsen voor personen met een handicap en voor ouders met kinderen. In het gebouw is een lift aanwezig. De parkeertarieven die ook voor de andere plaatsen aan AZ Sint-Jan gelden, zijn dezelfde. Ziekenvervoer krijgt een aparte parking, die afgesloten wordt. De kiss-and-ridezone bevindt zich aan de ingang van de diensten Kindergeneeskunde, Geriatrie en het Oncologisch Dagziekenhuis.