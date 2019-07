Nieuwe jeugdlokalen luiden transformatie Sint-Pieters in Straks ook nog nieuwe verkaveling, groot woonzorgcentrum én nieuwe toekomst voor De Dijk Bart Huysentruyt

02 juli 2019

15u03 8 Brugge De stad Brugge blaast de wat verloederde wijk Sint-Pieters nieuw leven in. De transformatie start met een nieuw jeugdcentrum in het Tempelhof en gaat verder met de bouw van het grootste Brugse woonzorgcentrum en een nieuwe verkaveling nabij de Sint-Pietersplas. “Binnen tien jaar ziet Sint-Pieters er helemaal anders uit”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V).

De vernieuwingsoperatie komt er geen moment te vroeg. Wie al eens de huidige jeugdlokalen aan het Tempelhof heeft bezocht, weet dat de gebouwen er hopeloos verouderd zijn. Inbraken zijn er schering en inslag, zelfs recent nog. “Het is dweilen met de kraan open”, klinkt het bij de Chiro SPODD. “Bijna elk weekend moeten we vaststellen dat de deur is geforceerd en dat onze spullen zijn gestolen. Alles nemen ze mee.” Beveiligen heeft nauwelijks zin, zucht schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V): “Als we de deuren barricaderen, dan komen ze via de ramen naar binnen. We zoeken naar een tijdelijke oplossing, want voor de vier jeugdverenigingen die hier actief zijn, is dit geen pretje.”

Op lange termijn komt er een nieuw gebouw voor de KSA Kriko; KSA Spiko, de Rode Valken en Chiro SPODD. Zij tellen samen zo’n 250 leden. “We bouwen tussen de twee bomen op het voetbalveld", zegt Esquenet. “In één gebouw krijgen de vier verenigingen hun eigen stek. Het gebouw zal energiezuinig zijn en bovendien ook veel veiliger zijn dan het huidige.” Na de bouw, die van start gaat begin 2020, gaan de huidige gebouwen tegen de vlakte. Het is een investering van 1,7 miljoen euro.

En dat is het begin van een echt vernieuwingsoperatie in Sint-Pieters. Aansluitend op de jeugdlokalen zal dan gestart worden met de verkaveling in de Sint-Pietersmolenwijk, waar tientallen huizen bijkomen. Tegelijk bouwt het OCMW aan een nieuw woonzorgcentrum met 250 bedden. Dat wordt meteen het grootste rusthuis van Brugge en omstreken. Ook aan de Sint-Pietersplas en rond het cultuurcentrum De Dijk zijn er nieuwbouwplannen. “Sint-Pieters zal er binnen tien jaar helemaal anders uitzien”, zegt Esquenet. “Dat mag ook, deze wijk kan een opkikker gebruiken.”

In de plannen is rekening gehouden met de aanleg van het derde spoor tussen Brugge en Zeebrugge. Want de spoorlijn ligt net naast de jeugdlokalen en dus ook nabij de Sint-Pietersmolenwijk. Beide nieuwe sites zullen met wandel- en fietspaden met elkaar verbonden worden. Ook de site van het nieuwe woonzorgcentrum zal aansluiten. Via een tunnel onder de sporen wordt de verbinding met de stad gemaakt. Nog dit: als het nieuwe Clubstadion langs de Blankenbergse Steenweg er komt, mag ook dat project aan het indrukwekkende lijstje voor Sint-PIeters toegevoegd worden.