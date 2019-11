Nieuwe inkom en wandelpaden voor natuurdomein Fort van Beieren Bart Huysentruyt

28 november 2019

11u22 0 Brugge Er komt een herinrichting van het provinciedomein Fort van Beieren in Brugge. De provincie wil het domein aantrekkelijker en beter toegankelijk maken voor de recreanten en buurtbewoners.

De huidige inkom van het domein ter hoogte van de Gemeneweidestraat wordt aangepakt. Er komt een nieuwe verharding in platines in de Kasteeldreef over een lengte van 180 meter. Er is ook voorzien in 580 meter nieuwe wandelpaden. Daarin zitten ook een brugconstructie en vondelpaden. Ook het fietspad krijgt dezelfde verharding over een lengte van 290 meter, waarbij voorzien wordt in een betere aansluiting met de Kasteeldreef. Langs de Hoeve Strubbe komt een tweesporenpad in betonverharding. “Er komen ook meer fietsbeugels, zitbanken en een luifel aan de inkom van het domein”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “Om de beleving te verhogen is er ruimte gemaakt voor de uitbouw van een natuurspeelzone. De ommuurde tuin zal ingericht worden voor evenementen en activiteiten.”

De komende jaren zal de Provincie op de recent aangekochte percelen tussen het domein en de Damse vaart het oude landschap geleidelijk herstellen: restauratie van de historische paden, sporen van verdwenen erfgoed beter zichtbaar maken en onder andere hagen, hooilanden en knotwilgen aanplanten. Er wordt nu al 400.000 euro geïnvesteerd. De werken starten komend voorjaar.