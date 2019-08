Nieuwe fietsenstallingen in Noordstraat: “Net op tijd voor start schooljaar” Bart Huysentruyt

26 augustus 2019

17u15 0 Brugge In de Noordstraat in Brugge zijn nieuw fietsenstallingen geplaatst.

De locatie is niet zomaar gekozen. Het gaat om de ruimte achter de Stedelijke Academie en de fietsenstallingen zullen bijgevolg ook vooral door leerlingen van de Academie gebruikt worden. “Goed nieuws zo net voor de start van het schooljaar", vindt buurtbewoner en raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA). Het stadsbestuur van Brugge investeert al jaren in extra ruimte voor fietsers in de binnenstad. Die moet mensen aanmoedigen om vaker met de fiets dan met de auto naar Brugge-centrum te komen.