Nieuwe eigenaars voor restaurant Den Dyver: “Van zodra het mag, gaan we elke dag openen” Bart Huysentruyt

27 mei 2020

12u55 6 Brugge Restaurant Den Dyver heeft nieuwe eigenaars. De bekende Brugse zaak langs de Dijver wordt voortaan gerund door N iels Floréal, Ruben Cloetens en Olivier Dujardin die er samen opnieuw een sterke naam van willen maken. Ze zoeken nu volop naar een overnemer voor hun zaak Cocquus in de Langestraat.

Restaurant Den Dyver was jarenlang in handen van dezelfde eigenaar als Brasserie Raymond op de Eiermarkt. Anderhalve maand geleden, in volle coronacrisis, besloten Ruben Cloetens, Olivier Dujardin en Niels Floréal de zaak over te nemen. Den Dyver heeft een goede naam. Het was een van de dertig restaurants tijdens de laatste Kookeet. De zaak is vooral populair bij een lokaal publiek. “We zagen dit als een opportuniteit”, zegt Olivier Dujardin, een ondernemer die in Brugge ook al Ctrl Gym en wellnesscentrum Puur Spa uitbaat. Amper een jaar geleden opende hij met Cocquus in de Langestraat een eerste culinaire restaurant. Dat draaide goed, maar wordt toch verlaten. “In Den Dyver hebben we meer plaats", zegt Olivier, die chef-kok Niels Floréal (25) meeneemt. “Klassiekers zoals steak tartaar, versgebakken zeetong of côte à l’os zullen niet ontbreken op de kaart. Maar er zullen ook enkele verrassende gerechten op staan, zoals een creatieve bereiding met bloedworst, fruits de mer en kreeft uit het homarium.”

Een terras achteraan én een terras vooraan: we zijn coronaproof Ruben Cloetens, Olivier Dujardin en Niels Floréal

Takeaway

“We willen een verse en eerlijke brasserie-keuken op niveau aanbieden met een vlotte service”, zegt het trio. “Van zodra we mogen, gaan we de deuren openen. Dan starten we ook met een afhaalservice. We geloven in de combinatie van beide: zowel takeaway als eten serveren ter plaatse. Zo hebben we het ook uitgelegd aan onze bank. In het midden van de coronacrisis moesten we verantwoorden waarom we wilden investeren in een restaurant. Dat was geen eenvoudige opdracht. Voor Cocquus zoeken we naar een nieuwe exploitant of overnemer.”

“Braaf beginnen”

Den Dyver telt 60 zitplaatsen binnen en 40 op een ruim en zonnig terras achteraan, met nog eens een bijkomend terras aan de straatzijde met zicht op de Dijver. “Het wordt even afwachten op welke manier we de deuren weer kunnen openen, maar achter de schermen bereiden we ons voor op verschillende scenario’s”, zegt Olivier Dujardin. “We weten dat de horeca in Brugge de kans krijgt om ruimere terrassen te plaatsen. Maar ik zie ons geen toelating krijgen om langs de wandelweg van de Dijver ruimte te krijgen. Ik denk dat we braaf zullen beginnen. De huidige uitbaters hebben geen takeaway aangeboden, maar hopelijk kunnen wij daar heel snel mee starten. Dat zal dan misschien samenvallen met de heropening van het restaurant, maar dat hoeft geen probleem te zijn.”