Nieuwe dag en dus nieuwe verzetszaak van beruchte tafelschuimster: verdediging vraagt opnieuw om vrijspraak Siebe De Voogt

07 januari 2020

13u18 0 Brugge De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft dinsdagmorgen opnieuw verzet aangetekend in drie dossiers van afzetterij. Ook woensdag en donderdag verschijnt ze nog voor de Brugse rechtbank in een vijftiental dossiers. Haar advocaat Peter Gonnissen wil alsnog de vrijspraak verkrijgen.

Nadine W. (49) pleegde het voorbije jaar feiten aan de lopende band. Tussen de betrappingen door werd ze ook om de haverklap veroordeeld. Bij verstek, want voor haar proces kwam “de schrik van de kusthoreca” meestal niet opdagen. Nochtans kreeg ze bij elke arrestatie door de politie wel een nieuwe dagvaarding onder de neus geschoven. Nadine W. tekende telkens voor ontvangst, waardoor volgens het parket een verzetsprocedure niet meer mogelijk is. “Ze was immers op de hoogte van de dagvaardingen”, is het openbaar ministerie van oordeel.

Toch tekent Peter Gonnissen, de advocaat van de tafelschuimster, deze week in de Brugse rechtbank verzet aan tegen een twintigtal vonnissen van zijn cliënte. Volgens de verdediging is er sprake van overmacht. “Mijn cliënte is zwakzinnig verklaard en wist dus niet wat ze ondertekende.” De dossiers waarin Nadine W. dinsdagmorgen verzet aantekende gaan in totaal over zeven feiten van tafelschuimerij in het voorjaar van 2019 in Brugge, Gent, De Haan, Oostende en Middelkerke. De vrouw ging in totaal voor 165 euro eten, maar betaalde de rekening niet. Omdat de vrouw intussen ontoerekeningsvatbaar werd verklaard, kan ze volgens haar advocaat Peter Gonnissen niet verantwoordelijk gesteld worden voor haar daden. De verdediging vraagt dan ook de vrijspraak. Uitspraak op 4 februari.