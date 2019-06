Nieuwe cocktailbar Palo Cortado opent op 10 juli Bart Huysentruyt

12 juni 2019

20u35 1 Brugge Palo Cortado, de nieuwe cocktailbar van Rani Van Ongevalle en Janah Van Cleven in Hof de Plezance langs de Sint-Jakobsstraat, zal openen op 10 juli.

Ran Van Ongevalle is geen onbekende in de cocktail scene. Aanvankelijk gestart in The Pharmacy, de cocktailbar van vader Jan Van Ongevalle in Knokke, won Ran in 2017 de gerenommeerde Bacardi Legacy Global Cocktail Competition en startte vervolgens in de prestigieuze Artesian bar in Londen. De plannen om een eigen stek te openen bestonden al langer. In Brugge vonden Ran en Janah een geschikt pand, al zal Palo Cortado er slechts tijdelijk gevestigd zijn en zullen ze de bar mettertijd verhuizen naar een nieuwe locatie in de Brugse binnenstad.

De naam Palo Cortado werd afgeleid van de sherrywijnmakerij, waarin de Palo Cortado de meest verfijnde en zeldzaamste soort is. Naast de vele sherry’s ligt de focus ook op premium rums met onder andere merken als Bacardi, Santa Teresa en Banks. De jonge ondernemers zien hun nieuwe stek eerder als een ‘neighbourhood bar’. Palo Cortado is een gezellige bar waar gasten kunnen genieten van een cocktail, maar net zo goed van een glaasje sherry. De zaak is geopend tot en met 30 september en is elke dag, behalve op dinsdag, open vanaf 16 uur.