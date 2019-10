Nieuwe centrummanager ruilt Oostende in voor Brugge: “Prestige is veel groter” Ilse Snick (46) vervulde vijf jaar dezelfde functie aan zee Bart Huysentruyt

23 oktober 2019

20u13 0 Brugge Ilse Snick (46) is in Brugge aangesteld als eerste centrummanager. Ze moet de komende maanden de stijgende leegstand mee een halt toeroepen. Opmerkelijk: Snick vervulde de voorbije vijf jaar dezelfde functie in Oostende, maar ruilt de badstad nu in voor de provinciehoofdstad. “Het imago en de schaalgrootte spraken me hier meteen aan”, zegt ze.

Waar verschillende politieke partijen en handelaarsverenigingen al jaren om vragen, is nu ook waarheid geworden: Brugge heeft zijn langverwachte centrummanager beet. Het is een volledige nieuwe functie. “We nemen niet zomaar nieuw personeel aan”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Maar we kiezen er wel voor om een toegankelijkheidsambtenaar én een centrummanager aan te werven. Ik denk dat we nood hebben aan iemand die proactief mogelijke leegstand opspoort en daar oplossingen voor bedenkt. Als we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen, is dat een zegen. Niet alleen voor de binnenstad, maar ook voor de deelgemeenten. Ik denk bijvoorbeeld aan de nood voor meer buurtwinkels. Ook hierin zal de centrummanager een rol spelen.”

Aanspreekpunt

Ilse Snick is geen onbekende in Brugge. Ze woont in Varsenare en was ruim een decennium geleden actief als journaliste in Brugge. De laatste vijf jaar werkte ze als centrummanager in Oostende, waar ze nu dus weggeplukt is. “De grootste uitdaging is om de retail in Brugge te leren kennen, een aanspreekpunt te vormen en de stad nog beter op de kaart te zetten als winkelstad bij uitstek. Ik vind in Brugge een grotere uitdaging. De stad is natuurlijk groter, met een ander imago en met meer prestige. Ik ken Brugge ook bijzonder goed en weet wat de problemen zijn. De komende maanden werk ik aan een analyse en een plan om het winkelen hier nog kwalitatiever te maken.”

Hugo Boss

Volgens schepen van Economie Pablo Annys (sp.a) is niet alleen de leegstand een uitdaging voor de nieuwe centrummanager. “In Brugge is er, zeker in vergelijking met andere steden, weinig leegstand. Dat komt ook door onze toeristische aantrekkingskracht. Dat zorgt ervoor dat lege panden makkelijk ingenomen worden door praline- en bierwinkels. We moeten er alleen voor zorgen dat Brugge niet afglijdt naar een stad waar je enkel nog die toeristische shops vindt. We bekijken ook juridisch hoe we die toevloed aan toeristische winkels kunnen stoppen.” De uitdaging voor de centrummanager is vernieuwing, vindt Annys. “We willen hier meer beleving creëren. Zo komt er straks in de Zuidzandstraat een conceptstore van Hugo Boss. Wel, dat kan een trekker zijn voor nieuwe winkels in andere lege panden. De centrummanager kan daar een sleutelrol in spelen.”